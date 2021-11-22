شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مراحل لنقل اختصاصات الشؤون البلدية لـ«الزراعة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، مع مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة م. عامر المطيري، مسار نقل الاختصاصات من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى «البيئة والمياه والزراعة».

وأكد «الجيبر»، خلال اجتماعه بمدير الفرع، أمس، أهمية هذا الملف خاصة في هذه الفترات الانتقالية، مشيرًا إلى أن الأمانة رتبت هذا الملف بشكل جيد وبتعاون وضبط ملحوظ؛ لضمان الاستفادة من خبرات الفريق الموجود في القطاع البلدي، لتحقيق نقلة واضحة لضمان سلسلة الإمداد بشكل وأسلوب أفضل.

واستعرض مدير الفرع خطة العمل التي يتم العمل عليها، والتي تضم 4 مراحل: أولاها المراجعة والمطابقة والمصادقة، من ثم الرفع إلى اللجنة الفنية «المكلفة»، بعدها مراجعة الجداول الزمنية، وأخيراً التسليم والاستلام، كما تم عرض مرحلة المراجعة والمطابقة والمصادقة بأمانة المنطقة، والتي تضمنت 41 موقعاً و3 أسواق، وتحليلا للأسواق، والمسالخ لأمانة الشرقية المستلم وغير المستلم منها، واستعرضت متطلبات المرحلة الراهنة والقادمة لسرعة الإنجاز.

وفي ختام الاجتماع أكّد «المطيري»، أن الأمانة أدّت دورها على أكمل وجه خلال السنوات الماضية، وذلك من خلال إقامة المنشآت والمرافق التي نعتبرها أساساً في خدمة المستفيدين، خاصة أنها كانت تُدار تحت كفاءات وطنية عالية، وسيظل العمل قائماً يداً بيد مع أمانة المنطقة الشرقية، والاستفادة من خبراتها، التي يتمتع بها العاملون فيها.