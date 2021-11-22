شكرا لقرائتكم خبر عن 5 محاور لتطوير مهارات الأخصائيين النفسيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهدفت الدورة التدريبية «التقييم النفسي وأدواته لحالات العنف»، التي نفذتها اللجنة الإشرافية للخدمات النفسية بالمنطقة الشرقية، تطوير مهارات الأخصائيين النفسيين، وإثراء الخلفية المعرفية والمهنية لهم، وذلك ضمن سلسلة البرامج التدريبية.

وتناولت محاور الدورة التي قدمها كل من أخصائي أول علم النفس العيادي بدر الرشيدي، وأخصائي أول علم النفس العيادي فهد الحربي، واستمرت لمدة يومين، السلوك المهني وفنيات المقابلة العيادية مع حالات العنف، والعواقب النفسية للإيذاء، وأسس التقييم النفسي، إضافة إلى استعراض نماذج من التقارير النفسية، مختتمة بحلقة نقاش تم خلالها طرح عدد من الأسئلة للمختصين، ومناقشتها.

من ناحيته، أكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، أهمية تكاتف الجهود في تلقي بلاغات حالات العنف، والعمل على تقديم الخدمة بأعلى معايير الجودة.