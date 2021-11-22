شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة الحياة لقلب سيدة بعد توقفه بمستشفى الملك عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق طبي في مستشفى الملك عبدالعزيز التابع للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بمحافظة الأحساء، من إنقاذ سيدة في العقد الثالث من عمرها وإعادة وظائف قلبها بعد توقفه فجأة ولأسباب لم تكن معروفة، دون الحاجة إلى استخدام القلب أو الرئتين الصناعيتين.

وأدخلت المريضة لإجراء عملية جراحة اليوم الواحد لاستئصال المرارة، وتمت العملية على أكمل وجه، وفي أثناء الإفاقة حصل توقف مفاجئ للقلب والتنفس بشكل لا يعرف سببه، وتم التعامل معه عن طريق سرعة الإنعاش القلبي الرئوي الذي نجح بعد بضع دقائق لاستعادة نبض القلب، وتم نقلها إلى العناية المركزة وهي في حالة حرجة.

وقال استشاري العناية المركز والأمراض الصدرية د. عبدالسلام العيثان إن «المريضة وبعد إجراء الفحوص والتصوير القلبي المناسب لها، تم تشخيص الحالة في العناية المركزة على أنها مرض نادر يصيب القلب يسمى مرض تاكاسوبو، وهو قصور شديد في وظائف القلب ينتج عن صدمة عاطفية أو خوف شديد مما يؤثر سلبا على وظائف القلب وقد يؤدي إلى توقفه كما حدث لها».

وأوضح أنه «لحسن الحظ فإن هذا المرض يتلاشى بعد وقت قصير من شهر إلى شهرين لترجع وظائف القلب بشكل طبيعي كالسابق، وفي حالة المريضة تم التعامل مع القصور الشديد بمهنية عالية لتجنب استخدام القلب والرئتين الصناعيتين أثناء العلاج، لأن المريضة كانت على وشك أن يتم استخدام جهاز القلب الصناعي المؤقت لها، لكن تعاملنا بحرفية مع حالتها حال دون ذلك».

وبعد تمكن الفريق الطبي من إعادة وظائف القلب إلى مستوى مناسب، تم نقل المريضة إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، لتأكيد وجود المرض عن طريق استخدام الأشعة المغناطيسية عالية الجودة لرصد وظائف أنسجة القلب، مع حدوث بداية التعافي من المرض.