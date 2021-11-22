شكرا لقرائتكم خبر عن تصميم سوق الأربعاء يحصد فضية «وان العالمية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصد تصميم مشروع تطوير سوق الأربعاء الشعبي في الأحساء جائزة «وان العالمية» في دورتها الـ 13، التي يمنحها موقع جوائز العمارة العالمية للمشاريع من مختلف التوجهات.

وحقق تصميم السوق الجائزة الفضية عن فئة المشاريع المستقبلية في المدن، التي تهتم بتحسين البيئة العمرانية، وتأتي هذه الجائزة تجسيدا لسعي أمانة المحافظة في تعزيز الجهود نحو تحسين المشهد الحضري أحد مستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في تحقيق أهداف برنامج «جودة الحياة»، انطلاقا من رؤية المملكة 2030.

وأكد أمين المحافظة م. عصام عبداللطيف الملا أن أعمال الأمانة تتم وفق الخطط التنفيذية بمشروع تطوير السوق بوسط مدينة المبرز، وتتجاوز نسبة الإنجاز الحالية للمشروع 97 %، وسيتم تدشينه فعلياً في الربع الأول من العام المقبل 2022.

وبيَّن أن تنفيذ المشروع يأتي ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري ومعالجة وضع الباعة الجائلين في الحاضرة وفقا لمستهدفات عدة تتمثل في «هيئة الموقع عمرانيا، زيادة مساحة المناطق الخضراء، استخدام المواد المحلية والنباتات المناسبة والملائمة للموقع، دعم المنتجات المحلية بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع، دعم الجانب السياحي والترفيهي في السوق، زيادة فرص العمل لعدد من شرائح المجتمع، تحفيز الاستثمار في السوق، المحافظة على النظافة العامة لموقع مشروع السوق، تحقيق مبدأ الاستدامة، توفير بيئة ملائمة للمتسوقين والزائرين».

ونوه الملا إلى أن السوق يُمثل قيمة شعبية واجتماعية تمتد لأكثر من 50 عاما، على مساحة إجمالية تقدر بـ 45 ألف متر مربع، والمشروع يعتبر امتدادا لخطط الأمانة في إعادة صياغة الأسواق الشعبية «الأسبوعية» وتنظيمها بصورة أمثل مع الحفاظ على الهوية الشعبية والتراثية لها، وفق أحدث المعايير ذات الطابع الشعبي والتراثي والتناسق العمراني.