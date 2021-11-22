شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الملك فهد بالهفوف يعتمد 50 بحثا علميا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافقت اللجنة المحلية لأخلاقيات البحث العلمي بمستشفى الملك فهد بالهفوف على 50 بحثا علميا بعد المراجعة الدقيقة منذ بداية العام 2021م.

وأوضح تجمع محافظة الأحساء الصحي أن اللجنة استقبلت خلال هذه الفترة 115 طلبا بحثيا من داخل وخارج المملكة، وراجعتها حسب ضوابط وتعليمات الإدارة العامة للبحوث والدراسات بوزارة الصحة بما لا يتعارض مع سياسات مكتب مراقبة البحوث التابع للجنة الوطنية، ومنحت الموافقة المشروطة لعدد 62 بحثا، ورفض بحثين اثنين لعدم استيفائهما المتطلبات.

وأشار «التجمع» إلى أن اللجنة تلقت 58 بحثا من جامعة الملك فيصل بمحافظة الأحساء، و14 بحثا من أكاديمية طب الأسرة بالدمام، أما من داخل التجمع الصحي فقد تلقت 8 أبحاث من مستشفى الملك بالهفوف و3 أبحاث من مستشفى العمران العام وبحثين اثنين من كل من مستشفى الملك فيصل العام ومستشفى النساء والولادة ومستشفى الصحة النفسية بمحافظة الأحساء و5 أبحاث من إدارات الشؤون الصحية والتجمع الصحي، و12 طلبا بحثيا من جهات أخرى خارج المحافظة.

وأضاف «التجمع الصحي» أن اللجنة تلقت من خارج المملكة طلبين بحثيين بغرض التخرج للطلبة المبتعثين من جامعة سيدني للتكنولوجيا في أستراليا، وجامعة سوانسي البريطانية.

يذكر أن اللجنة المحلية لأخلاقيات البحث العلمي بمستشفى الملك فهد بالهفوف معتمدة من مكتب مراقبة أخلاقيات البحوث في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومسجلة برقم (HA-05-HS-065)، بتاريخ 9-2-2017 م/ 12 /5/ 1438هـ، وتعمل تحت إشراف الإدارة العامة للبحوث والدراسات بوزارة الصحة، وتم تجديد اعتمادها مؤخرا بتاريخ 8-6-2021 م لتواصل عملها في دورة جديدة.