الضمان الاجتماعي المطور.. ضوابط الاستحقاق وشروط تسجيل المطلقات

الرياض - محمد عبدالله - حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضوابط واشتراطات الاستحقاق لمعاش الضمان الاجتماعي الجديد المطور، كما حددت شروط التسجيل للمطلقات.

وشاركت حساب العناية بالعملاء التابع لوزارة الموارد البشرية، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، في وقت سابق، صورة معلوماتية "إنفوجراف"، بينّت من خلاله ضوابط وشروط الاستحقاق

ضوابط استحقاق المطلقات معاش الضمان

وكشف وزارة الموارد البشرية عن أنه اختلف وضع المطلقات في نظام الضمان الاجتماعي المطور خلافًا على ما كان عليه في النظام القديم، بحيث لم يعد بمقدور المطلقة أن تحصل على مبلغ الضمان في حال كانت تعيش مع أسرتها.

وأوضحت الوزارة أنه من أهم شروط استحقاق المطلقات لدعم الضمان الاجتماعي الجديد أن تكون المطلقة تعيش في منزل منفصل عن أسرتها لتستحق الدعم.

- يشترط أن تكون المطلقة سعودية الجنسية.

- أن تكون المرأة مقيمة في المملكة بشكل دائم.

- ألا تمتلك المتقدمة بالطلب أي مصدر للدخل لها ولأسرتها.

- أن يكون لدى المطلوب حساب مصرفي لتحويل المعاش عليه شهريًا.

- يجب أن يكون طليق المتقدمة سعودي الجنسية.

- يجب ألا تكون المتقدمة موظفة في أية جهة.

وتتضمن شروط الاستحقاق كذلك استفادة «كل مستحق سعودي مقيم إقامة دائمة في المملكة»، ويستثني من «شروط الجنسية» للحصول على الاستحقاق الفئات التالية:

- زوجة السعودي، ومطلقته وأرملته ممن لهم أبناء سعوديين، على أن تقيم المرأة وأبناؤها إقامة دائمة في المملكة مع توافر «إقامة سارية المفعول».

- أبناء الأرملة والمطلقة السعودية من زوج غير السعودي، على أن تكون إقامتهم إقامة دائمة في المملكة مع توفر إقامة سارية المفعول، وإثبات زواج المرأة بمستند رسمي.

- الأشخاص ذوو الإعاقة والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام، على أن «بطاقة التنقل» سارية المفعول.

نظام الضمان الاجتماعي

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، البدء بتفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 02 / 04 / 1442 هـ بهدف تحقيق الاستقرار وإرساء الوسائل والتدابير اللازمة لتقديم الدعم المناسب للأسر الأشد احتياجاً واستحقاقاً، وضمان ما يغطي الاحتياجات الأساسية لكل مستحق.

وأشارت الوزارة، إلى أنه قد تم وضع نظام الضمان الاجتماعي المطور بموجب التشريعات لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية بما في ذلك الدعم النقدي وخدمات التأهيل والتدريب إضافة إلى خدمات التمكين والتوظيف وضمان وصول أموال الزكاة لمستحقيها، بالإضافة إلى تحسين القوى العاملة وتحسين مهارات المستحقين لتعزيز جودة حياتهم الاجتماعية والاقتصادية.

ويعمل النظام الجديد أيضًا على دعم الفئات الأشد حاجة حسب مستهدفات رؤية 2030، حيث تم تصميمه بناءً على الاحتياج الفعلي للتطوير بالنظام السابق مع مراعاة أفضل الممارسات العالمية لعدد من البرامج المماثلة في الدول الأخرى والجوانب الاجتماعية والاقتصادية وفرص التنمية المستقبلية، بحيث يسهم في تحقيق المحاور الأساسية الثلاثة: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.

التسجيل بالضمان الاجتماعي المطور

ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الراغبين في معرفة المزيد والتسجيل بنظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد، التقديم من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن النظام المطور يستهدف الأفراد والأسر الأشد حاجة لتزويدهم بالدعم المادي وتمكين المستحقين لتحسين حالتهم المعيشية وتحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى أشخاص منتجين من خلال التأهيل والتدريب وتقديم عروض العمل المناسبة بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية.

وقد أجرت التحديثات والتعديلات اللازمة على منصة الضمان الاجتماعي لكي تتوافق مع آلية نظام الضمان الاجتماعي المطور، حيث تدعو المستحقين إلى التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور الذي سيبدأ في استقبال الطلبات من اليوم السبت 20 نوفمبر 2021م، إذ إن المنصتين ستعملان بالتوازي حتى 23 مايو 2022م، وهو التاريخ الذي سيتم فيه إغلاق المنصة الحالية.

كما سيتم خلال تلك الفترة نقل المستحقين بشكل تدريجي بعد مراجعة ودراسة الحالات المستحقة وفق شروط وأحكام النظام المطور.

وتوضح الوزارة أنها ستبدأ دراسة الاستحقاق للمتقدمين الجدد فقط في شهر ديسمبر من العام الجاري على أن يتم إيداع أول معاش لهم في شهر يناير من العام القادم، كما يمكن للمستحق تقديم اعتراض على قرار الاستحقاق خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بقرار الوزارة، وسيتم النظر في الاعتراضات المقدمة بحسب قواعد واجراءات اللجنة وما يرد إليها من تظلمات.

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تعرف على آلية احتساب المعاش في نظام الضمان الاجتماعي الجديد