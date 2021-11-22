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للراغبين في السفر إلى سريلانكا.. السفارة تكشف عن تحديث هام لإجراءات الدخول

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الرياض - محمد عبدالله - كشفت السفارة في سريلانكا، الأحد، عن تحديث إجراءات دخول سريلانكا.

وقالت السفارة السعودية، في بيان صادر عنها، إن إجراءات دخول سيريلانا تتمثل، في ضرورة توفر «فحص PCR قبل المغادرة بـ72 ساعة، مشيرة إلى أنه لا يوجد فحص بي سي آر في المطار للملقحين بالكامل.

وأوضحت السفارة، أن من بين الإجراءات ضرورة حمل شهادة التطعيم بجرعتين ضد كوفيد 19 باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى تعبئة الاستمارة الصحية، مؤكدة أن من لم يتلق اللقاح أو لم يكمل الجرعة كاملة فسيتم إخضاعه للحجر الصحي لمدة 14 يوما وإجراء بي سي آر.

وأكدت السفارة السعودية، أن الحصول على تأشيرة الدخول عن طريق الموقع أو عند الوصول، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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