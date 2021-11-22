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البحرين تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مطار نجران

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الدمام - شريف احمد - دانت مملكة البحرين قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق طائرة مسيرة تجاه مطار نجران، في اعتداء ممنهج ومتعمد للأعيان المدنية والمدنيين ،وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بيقظة وكفاءة قوات الدفاعات الجوية التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها، مؤكدةً وقوف المنامة ودعمها للمملكة العربية السعودية في جهودها للتصدي لهذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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