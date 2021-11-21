شكرا لقرائتكم خبر عن قريبًا.. الانتهاء من أسرع وأطول حلبة في العالم "للفورمولا 1" بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتصاعد وتيرة العمل بشكل متسارع لوضع اللمسات الأخيرة على حلبة كورنيش جدة وذلك قبل أسبوعين فقط على انطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2021م، خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر، حيث تتجه أنظار العالم نحو جدة لمتابعة تحدي أفضل السائقين في العالم في الفورمولا 1.

وتحتضن حلبة كورنيش جدة التي تعد أسرع وأطول حلبة شوارع في العالم للفورمولا 1، الجولة قبل الأخيرة من أحد أصعب مواسم الفورمولا 1، الذي يشهد منافسة شرسة لحسم اللقب بين بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون، والسائق الذي يحلم بالتتويج بلقبه الأول ماكس فيرشتابن.

وكانت الأعمال الإنشائية للحلبة قد انطلقت في شهر أبريل الماضي، ومن المقرر الانتهاء من العمل على المسار خلال الأيام القليلة المقبلة، ما يشكل رقماً قياسياً آخر يضاف إلى قائمة الإنجازات الرائعة التي سجلها مشروع حلبة كورنيش جدة للفورمولا1 ، حيث تعد أسرع حلبة تم بنائها في الفورمولا 1، وهو ما يدل على العمل الجاد والتفاني لفريق عمل جائزة السعودية الكبرى، الذين بذلوا جهوداً مضنية للانتهاء من بناء هذه الحلبة المذهلة في الوقت المحدد.

ويميز هذا الإنجاز تحقيقه في ظل تطبيق أفضل شروط الصحة والسلامة وأكثرها صرامة، وتم الانتهاء من عملية بنائها على مدار ملايين من ساعات العمل دون تسجيل إصابات عمل خطرة، كما جرى تنفيذ جميع الأعمال وفقاً لقوانين العمل المفصلة والقوية في المملكة العربية السعودية، وبما يضمن حماية حقوق العمال في الموقع، وضمان تحديد ساعات العمل تحت أشعة الشمس المباشرة، وتنفيذ جميع الأعمال مع مراعاة تطبيق أعلى معايير الأمان، ومطالبة جميع العمال المشاركين في بناء حلبة كورنيش جدة المشاركة في برنامج "أطلس" التعريفي للسلامة، الذي كان إلزامياً لجميع موظفي جائزة السعودية الكبر ، وبشكل يجسد المعايير الصارمة التي وُضعت، إذْ سُحب الاعتماد اللازم من الوصول للموقع ممن لم يشارك في البرنامج.

ومن أجل الانتهاء من الأعمال الإنشائية في الوقت المحدد جرى التعاون مع 3000 مقاول في الموقع من نحو 50 شركة مختلفة، العديد منهم شركات محلية، كما تمت الاستعانة أيضاً بالدعم الحيوي من الموردين من دول مثل ألمانيا والنمسا والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا، إضافة إلى تطبيق المعايير الصارمة والتدقيق من قبل كل من فورمولا 1 وخبرائهم الاستشاريين للمراقبة.

وتطلب تحقيق هذا الإنجاز المذهل تضافر الجهود من جميع المعنيين والموظفين، والعمل في الحلبة كوحدة متكاملة، ووفقاً لأعلى مستويات الجودة بما يتماشى مع الطموحات والمستهدفات التي حددتها رؤية المملكة 2030، الرامية إلى بناء مستقبل أكثر ازدهاراً للمملكة ومواطنيها والمقيمين على أرضها.