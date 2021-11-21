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حديقة بجدة تتحول لمردم لمخلفات البناء.. وأهالي: خاطبنا الأمانة منذ 2008 دون تجاوب

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الرياض - محمد عبدالله - سلطت قناة «الإخبارية» الضوء على معاناة الحدائق العامة داخل الأحياء المتواجدة في شرق جدة وبالتحديد في أحياء السامر والأجواد والمنار حيث تفتقر للنظافة والصيانة والاهتمام.

وقال مراسل قناة الإخبارية: «أنا أتواجد الآن في أحد الحدائق التي من المفترض أن تكون حديقة، ولكن في الواقع أصبحت مردم لمخلفات البناء والنفايات، مشيرًا أن الأهالي طالبوا بصيانة هذه الحدائق».

ومن جانبه قال سعيد الزايدي أحد سكان هذه الأحياء: «من 2008 ونحن نخاطب  الأمانة أكثر من مرة دون تجاوب إلى أن أصبحت الحديقة القريبة منا مردمًا لمخلفات البناء».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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