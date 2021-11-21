«الموارد البشرية»: 3 مزايا لنظام الضمان الاجتماعي المطور

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مزايا نظام الضمان الاجتماعي المطور.

وقالت الوزارة، في تغريدة عبر حساب العناية بالعملاء في «تويتر»، إن من مزايا النظام ما يلي:

- الوضوح والشفافية باتباع عملية دعم تعتمد على دخل الأسرة.

- حلول جذرية بتقديم الدعم والحماية الاجتماعية.

- تقديم الدعم بتحفيز المستحقين للاستقلال المالي والإنتاجية.

وبالأمس أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 04/02 / 1442 هـ بهدف تحقيق الاستقرار وإرساء الوسائل والتدابير اللازمة لتقديم الدعم المناسب للأسر الأشد احتياجا واستحقاقا، وضمان ما يغطي الاحتياجات الأساسية لكل مستحق.

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