إطلاق رخصة تصدير المحاصيل في منطقة الدرع العربي.. 3 متطلبات للتسجيل

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، الأحد، إطلاق رخصة تصدير محاصيل الخضار المكشوفة في منطقة الدرع العربي.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها في «تويتر»، أن الخدمة تسمح للمستثمرين بإصدار ترخيص لتصدير الخضار المكشوفة في منطقة الدرع العربي إلى خارج المملكة وفقا للضوابط «ما عدا البصل والبطاطس».

وأضافت أن المستفيدين هم الأفراد والقطاع الخاص.

أما عن متطلبات التسجيل لطلب الخدمة فهي:

- بطاقة أحوال سارية المفعول.

- سجل زراعي للمزارع.

- سجل تجاري للشركات والمؤسسات التجارية.

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