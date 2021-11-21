الكليات التقنية تبدأ اليوم استقبال طلبات التسجيل للفصل الثاني

الرياض - محمد عبدالله - كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن بدء الكليات التقنية استقبال طلبات التقديم والتسجيل للفصل الدراسي الثاني.

وأعلنت المؤسسة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، أمس، عن فتح باب التقديم اليوم الأحد، على برنامج الدبلوم للفترة الصباحية والمسائية بالكليات التقنية للبنين والفترة المسائية للبنات.

وكانت الكلية التقنية في محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير قد أعلنت عن موعد بدء التسجيل للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي الجاري 1443هـ، حيث ستفتح بوابة القبول لمدة عشرة أيام بدءًا من اليوم الأحد الموافق 16 ربيع الآخر 1443هـ، حتى الثلاثاء 25 ربيع الآخر 1443هـ.

رابط التقديم بالكليات التقنية

وأوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أنه يمكن للراغبين في التقدديم على برنامج الدبلوم للفترة الصباحية والمسائية بالكليات التقنية للبنين والفترة المسائية للبنات عبر بوابة قبولي، ويمكنك الانتقال لها من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).

وبينّت المؤسسة، أنّ التسجيل سيكون متاحًا على الأقسام التي تدرب عليها الكلية في برامج البكالوريوس للبنين والبنات، عبر بوابة "قبولي" في موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

كذلك يبدأ فرع الكلية التقنية بمحافظة العيدابي اليوم استقبال طلبات القبول في برنامج الدبلوم للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1443 هـ، وسيكون التسجيل متاحًا حتى الـ 25 من الشهر الجاري، وذلك عبر بوابة القبول الموحد "قبولي".

يذكر أنّ الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني في منطقة تبوك ستبدأ اليوم أيضًا باستقبال طلبات التسجيل في برنامج الدبلومات الصباحية والمسائية للكليات التقنية للبنين والمعاهد الصناعية الثانوية للبنين بالمنطقة، للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1443هـ.

ويستمر البرنامج حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري، عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

مستندات التسجيل بالكلية التقنية

وحددت مؤسسة التدريب والمهني، الوثائق والمستندات الضرورية واللازمة للتسجيل بالكلمة التقنية، وتتمثل الأوراق المطلوب إرفاقها في:

- أصل شهادة المؤهل المطلوب + صورة منها.

- سجل تدريبي مصدق.

- أصل وثيقة اجتياز الدرجة المطلوبة في اللغة الإنجليزية مبين فيه رقم الوثيقة.

- عدد (1) صورة لبطاقة الهوية الوطنية وإحضار الأصل للمطابقة.

- عدد (1) صورة شخصية حديثة ملونة مقاس 6*4.

- وثيقة الأم في حال كان من أم سعودية.

- اتفاقية القبول.

- الالتزام بجميع الأنظمة وكذلك شروط ومتطلبات السلامة المهنية وعدم الإخلال بها داخل الوحدة التدريبية وأثناء التدريب.

- موافقة خطية من جهة العمل للموظفين للتدرب بالتفرغ التام للبرنامج والمواد المكملة (التكميلية) إن وجدت.

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