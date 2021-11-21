توجيهان من «الشؤون الإسلامية» بشأن خطبة الجمعة المقبلة.. وبيان يكشف التفاصيل

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة الشؤون الإسلامية، الأحد، عن صدور توجيه من وزير الشؤون الإسلامية عبداللطيف آل الشيخ لخطباء الجوامع والمساجد المساندة بمختلف مناطق المملكة، بشأن الجمعة المقبلة.

وقالت «الشؤون الإسلامية»، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن وزير الشؤون الإسلامية، وجه خطباء الجوامع والمساجد المساندة بمختلف مناطق المملكة بحث المصلين على فضل الصدقة على المحتاجين والمعسرين ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية.

وأشارت إلى أن التوجيه بشأن خطبة الجمعة المقبلة، شمل التنويه بدور منصة «إحسان» في إيصال التبرعات إلى محتاجيها بأمان وشفافية.