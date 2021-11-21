تنبيه للسعوديين الراغبين في السفر إلى سريلانكا

وأضافت أنه يتطلب تقديم شهادة تطعيم بجرعتين ضد كوفيد باللغة الإنجليزية بالإضافة إلى تعبئة الاستمارة الصحية، وشددت على أن من لم يتلق اللقاح أو من لم يكمل الجرعات المحددة فسيتم اخضاعه للحجر الصحي لمدة 14 يوما مع إجراء فحص الـ PCR.
أما بالنسبة للحصول على تأشيرة الدخول، قالت السفارة، إنه يمكن الحصول عليها من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالسفارة أو عند الوصول إلى المطار، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وسيتم إحاطة المواطنين بما يستجد في هذا الشأن.
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