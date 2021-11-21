وضع المطلقات الجديد في نظام الضمان الاجتماعي المطور

اختلف وضع المطلقات في نظام الضمان الاجتماعي المطور خلافا على مكان عليه في النظام القديم، بحيث لم يعد بمقدور المطلقة أن تحصل على مبلغ الضمان في حال كانت تعيش مع أسرتها. وبالنسبة لهذا الأمر بررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ذلك بقولها إن نظام الضمان الاجتماعي الجديد ينظر للأسرة الذين يتواجدون في ذات المسكن، وعليه فإن المسكن هو أحد أهم أركان تعريف الأسرة والذي يحتسب على أساسه الدخل والمعاش، بمعنى أنه يجب أن يكون المطلقة في سكن مستقل ويدل ذلك على حاجتها لمبلغ الضمان في هذه الحالة.

وفسرت الوزارة هذا الشرط بأنه في الآلية الجديدة، يعتبرون المطلقة التي تعيش مع أسرتها تابعة لهذه الأسرة، ويجدر بأسرتها تحمل نفقتها، حيث أنه من أهم شروط استحقاق المطلقات لدعم الضمان الاجتماعي الجديد أن تكون المطلقة تعيش في منزل منفصل عن أسرتها لتستحق الدعم.

ضوابط لاستحقاق المطلقات

- يشترط أن تكون المطلقة سعودية الجنسية.

- ألا تمتلك المتقدمة بالطلب أي مصدر للدخل لها ولأسرتها.

- عمر المطلقة لا يجب أن يزيد عن 65 عاما، وألا يقل عن 35 عاما.

- أن تكون المرأة مقيمة في المملكة بشكل دائم.

- أن يكون لدى المطلوب حساب مصرفي لتحويل المعاش عليه شهريًا.

- يجب أن يكون طليق المتقدمة سعودي الجنسية.

- يجب ألا تكون المتقدمة موظفة في أية جهة.

استثناءات أخرى

الأمر الجديد في النظام هو أنَّ شروط الاستحقاق تتضمن استفادة «كل مستحق سعودي مقيم إقامة دائمة في المملكة»، ويستثني من «شروط الجنسية» للحصول على الاستحقاق الفئات التالية:

- زوجة السعودي، ومطلقته وأرملته ممن لهم أبناء سعوديين، على أن تقيم المرأة وأبناؤها إقامة دائمة في المملكة مع توافر «إقامة سارية المفعول».

- أبناء الأرملة والمطلقة السعودية من زوج غير السعودي، على أن تكون إقامتهم إقامة دائمة في المملكة مع توفر «إقامة» سارية المفعول، وإثبات زواج المرأة بمستند رسمي.

- الأشخاص ذوو الإعاقة والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام، على أن «بطاقة التنقل» سارية المفعول.