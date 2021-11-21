شكرا لقرائتكم خبر عن 3 آلاف مستفيد في حجة من الخدمات الطبية لمركز الملك سلمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ3.017 مستفيداً خلال الفترة من 4 حتى 10 نوفمبر 2021م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع قسم التسجيل والفرز 1.294 مستفيداً، وقسم الملاحظة 412 شخصاً، وعيادة التنويم 17 حالة، فيما صُرِفت الأدوية لـ1.294 شخصاً.

وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم المختبر 313 مستفيداً، وقسم المصابين بالأوبئة 1.294 مريضاً، وقسم التوعية والتثقيف 387 مراجعاً، وقسم الإحالة الطبية 13 مستفيداً، فيما نُفِّذ نشاطان اثنان للتخلص من النفايات.