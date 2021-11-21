شكرا لقرائتكم خبر عن الأحساء.. إنجاز 97% من مشروع سوق الأربعاء وسط «المبرز» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - سيُدشَّن المشروع فعلياً في الربع الأول من العام المقبل 2022م

- يمثل السوق قيمة شعبية واجتماعية تمتد لأكثر من 50 عاماً

- يمتد السوق على مساحة قُدِّرت بـ45 ألف متر مربع

- تهيئة الموقع عمرانياً وزيادة مساحة المناطق الخضراء

أنجزت أمانة الأحساء 97% من أعمال مشروع تطوير سوق الأربعاء الشعبي بوسط مدينة المبرز، الذي سيُدشَّن فعلياً في الربع الأول من العام المقبل 2022م.

وأكد أمين الأحساء المهندس عصام الملا أن المشروع يأتي ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري ومعالجة وضع الباعة الجائلين في الحاضرة وفقاً لأهداف تمثلت في تهيئة الموقع عمرانياً، وزيادة مساحة المناطق الخضراء، واستخدام المواد المحلية والنباتات المناسبة والملائمة للموقع، ودعم المنتوجات المحلية بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع، ودعم الجانب السياحي والترفيهي في السوق، وزيادة فرص العمل لعدد من شرائح المجتمع، وتحفيز الاستثمار في السوق، والمحافظة على النظافة العامة لموقع مشروع السوق، وتحقيق مبدأ الاستدامة، وتوفير بيئة ملائمة للمتسوقين والزائرين.

ونوَّه الملا بأن السوق يمثل قيمة شعبية واجتماعية تمتد لأكثر من 50 عاماً ويمتد على مساحة قُدِّرت بـ45 ألف متر مربع، ويُعَد امتداداً لخطط الأمانة في إعادة صياغة الأسواق الشعبية "الأسبوعية" وتنظيمها بصورة مثلى مع الحفاظ على الهوية الشعبية والتراثية لها، ومعالجة الانتشار العشوائي للباعة، وتنظيم الأسواق وفق أحدث المعايير ذات الطابع الشعبي والتراثي والتناسق العمراني.

يذكر أن تصميم مشروع تطوير سوق الأربعاء الشعبي في الأحساء حقق الجائرة الفضية عن فئة المشاريع المستقبلية في المدن التي تهتم بتحسين البيئة العمرانية، التي يمنحها موقع جوائز العمارة العالمية للمشاريع "وان العالمية" في دورتها الـ13 لمختلف التوجهات.