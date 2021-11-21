شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. هل يصلح معجون الأسنان لعلاج الحروق؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نشر مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي فيديو توعوي يسلط الضوء على إشاعة تتعلق بمدى إمكانية استخدام معجون الأسنان في علاج إصابات الحروق، حيث يتزامن الفيديو مع بداية فترة الشتاء في معظم دول الخليج والتي عادةً ما يصحبها فعاليات قد تتسبب في الحروق مثل إشعال النار أو استخدام اجهزة للتدفئة.

وأوضح الفيديو، بأن وضع معجون الأسنان على الحروق يُعد من أبرز الأخطاء الشائعة؛ كونه يحبس الحرارة تحت الجلد بسبب فلوريد الصوديوم، كما أنه قد يتسبب بتلوث الحروق.

ونصح مَن يتعرضون للحروق بالابتعاد عن مصدر الحرائق، وتبريد منطقة الحرق بمياه جارية فاترة لمدة 20 دقيقة، والابتعاد عن الثلج أو ماء الثلج، والتأكد من عدم تعلق أي شيء بالمنطقة.

وأضاف المجلس خلال مقطع الفيديو، ضرورة تغطية الجرح بشريط لاصق أو كيس بلاستيكي نظيف للحروق، مع استخدام المُسكن عند الشعور بالألم ومنها "الباراسيتامول" و"الإيبوبروفين.

وبين أنه إذا كان سبب الحروق مادة حمضية أو كيميائية، من الضروري شطف المنطقة المصابة بأكبر قدر ممكن من الماء النظيف، واتصل بالإسعاف فوراً.