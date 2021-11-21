أخبار السعودية اليوم.. آلية احتساب معاش الضمان الاجتماعي الجديد.. وضبط 17 كجم من الحشيش بعسير

الرياض - محمد عبدالله - ترصد«صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد الموافق 21نوفمبر 2021، منها: آلية احتساب المعاش في نظام الضمان الاجتماعي الجديد، وضبط 17 كجم حشيش مخبأة داخل مركبة مواطن بعسير.

آلية احتساب المعاش في نظام الضمان الاجتماعي الجديد

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آلية احتساب المعاش في نظام الضمان الاجتماعي المطور، والذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار وإرساء الوسائل والتدابير اللازمة لتقديم الدعم المناسب للأسر الأشد احتياجًا واستحقاقه، وضمان ما يغطي الاحتياجات الأساسية لكل مستحق.

ضبط 17 كجم حشيش مخبأة داخل مركبة مواطن بعسير

تمكنت شرطة منطقة عسير، من ضبط 17 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خطوات التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور، مشيرة إلى الفئات المستحقة، ومواعيد صرف المعاش.

تنفيذ حكم القصاص بأحد الجناة أطلق النار على مواطن في أبها

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة أبها بمنطقة عسير.

هيئة «المياه والكهرباء» تكشف مخالفات أحكام النظام

أكدت هيئة تنظيم المياه والكهرباء أن مزاولة أي من أنشطة الكهرباء دون الحصول على الرخص النظامية اللازمة من الهيئة يُعد مخالفاً لأحكام نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/44) بتاريخ 16/05/1442هـ .

وزارة التجارة تعلن عن استدعاء 808 مركبات من فورد Mondeo

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 808 مركبات فورد "Mondeo" لخلل في جهاز نفخ الوسائد الهوائية .

حساب المواطن يحدد معايير الاستحقاق في البرنامج

حدد برنامج حساب المواطن معايير الاستحقاق للحصول على دعم البرنامج، مشيرا إلى آلية الاعتراض على نتائج الأهلية.

أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية على ‏منطقة حائل

نبَّه المركز الوطني للأرصاد من تكون أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في ‏مدى الرؤية على منطقة حائل تشمل تأثيراتها المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

تعرف على غرامة عدم تجديد رخصة السير من المرور

حددت الإدارة العامة للمرور غرامة عدم تجديد رخصة السير، مشيرة إلى شروط وخطوات تجديدها إلكترونيًا عبر أبشر ردًا على استفسارات المستفيدين.

قرارات جديدة بـ «المجلس الصحي»

وافقت الجهات العليا على تشكيل «المجلس الصحي السعودي» برئاسة وزير الصحة، على أن يتم رفع مستوى الأعضاء وإضافة رؤساء هيئات ووزارات لها علاقة بالشأن الصحي.

التأمينات توضح خطوات صرف تعويض الدفعة الواحدة للنساء

حدَّدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خطوات صرف تعويض الدفعة الواحدة، لافتة إلى المنافع التي تحصل عليها المشتركة في حال عدم تصفية مستحقاتها.

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