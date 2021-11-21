متحدث الصحة يفجر مفاجأة بشأن إصابات كورونا.. ويؤكد انخفاض المنحنى الوبائي

الرياض - محمد عبدالله - أعلن الدكتور محمد العبدالعالي المتحدث باسم وزارة الصحة، اليوم الأحد، أن العالم يشهد في بعض الدول ارتفاعاً في معدلات الإصابات، مما أثر على أداء القطاعات الصحية.

وقال متحدث الصحة في كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات فيروس كورونا اليوم، أن المملكة تعيش مرحلة ذات مستويات آمنة، وتدنٍّ في أعداد الإصابات وانخفاض المنحنيات الوبائية، والأهم أن نحافظ على هذا المستوى بالوعي والتحصين.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 549479 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 48 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 538590 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8824 حالة.

اقرأ أيضًا

الصحة: 36 إصابة جديدة بكورونا.. و48 حالة تعاف خلال الـ 24 ساعة الماضية