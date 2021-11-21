أبشر تجيب عن أبرز 4 أسئلة خاصة برقم الحدود والحوادث المرورية

الرياض - محمد عبدالله - أجابت منصة أبشر على أبزر الأسئلة الخاصة بالحوادث المرورية ورقم الحدود خلال فقرتها الأسبوعية ردا على استفسارات المستفيدين.

وأوضحت أبشر عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه يتم معرفة الحدود للعمالة المنزلية الجديدة من خلال الدخول على حساب المستفيد على المنصة ثم اختيار «العمالة » ثم «خدمات» ثم «إصدار الإقامة».

وأضافت منصة أبشر أنه يمكن الاستعلام عن تقارير أبشر من خلال الدخول على حساب المستفيد في المنصة ثم اختيار «خدماتي » ثم اختيار «استعلامات» ثم «الخدمات العامة» ثم اختيار «الاستعلام عن تقارير أبشر».

وأكدت أبشر أنه يمكن الاستعلام عن الحوادث المرورية من خلال الدخول على حسابه على المنصة ثم اختيار «خدمات المركبات» ثم «استعلامات» ثم اختيار «الاستعلام عن الحوادث المرورية».

التقارير المطبوعة من أبشر

وتابعت منصة أبشر أن التقارير التي يمكن طباعتها من خلال المنصة تتمثل فيما يلي:

1-تقريري.

2-تقرير بيانات أفراد الأسرة.

3-تقرير المركبات.

4-تقرير المخالفات المرورية.

5-تقرير الحوادث المرورية.

6-تقرير بيانات سجل السفر.

7-تقرير العمالة المنزلية.

الحفاظ على الخصوصية

وكانت منصة أبشرحذرت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، من مشاركة بيانات المستخدم على المنصة ويمكن حماية الخصوصية من خلال الخطوات التالية:

1-عدم مشاركة معلومات الحساب نهائيًا.

2-التأكد من الدخول على الصفحة الرئيسية الخاصة بمنصة أبشر www.ABSHER.sa.

3- استخدام خدمة تفويض خدمات أبشر بدلًا من إعطاء معلومات الحساب.

3-رمز التحقق هو لزيادة الأمان لحسابك في منصة أبشر ويجب الحرص على عدم اطلاع الغير عليه.

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