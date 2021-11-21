الخطوط السعودية تحتفي بإنجازاتها في الصين خلال جائحة كورونا

الرياض - محمد عبدالله - احتفى فرع الخطوط السعودية بالصين بإنجازات وجهود منسوبيها في كل من بكين، جوانزو، شنجهاي، وهونج كونج، خلال فترة الجائحة، الأمر الذي كان له انعكاس إيجابي على المعايير التشغيلية والتجارية.

وأوضح مدير الخطوط السعودية في الصين وهونج كونج وتايوان، رهام خالد زارع أن فترة الجائحة كانت محكًا حقيقيًا وتحديًا كبيرًا تم تجاوزه بعد فضل الله بجهود كافة الموظفين في شركتي النقل الجوي والشحن.

وأكد زارع أن منسوبي الخطوط السعودية عملوا بروح الفريق الواحد تخطيطًا وتنفيذًا لتجاوز الظرف الاستثنائي أولًا ثم الحفاظ على معدلات تشغيلية منضبطة ذات مؤشرات ربحية عالية.

وتضمن الحفل العديد من الفعاليات لمنسوبي الخطوط السعودية وعائلاتهم تضمنت مسابقات وجوائز للجميع مما ترك انطباعًا مبهجًا لدى الجميع، كما تم تكريم الموظفين بالهدايا العينية وشهادات الشكر والتقدير تقديرًا لما بذلوه ومازالوا يبذلونه للحفاظ على اسم الناقل الوطني لامعًا بالصين.

إنجازات الخطوط السعودية

وتأسست الخطوط الجوية السعودية عام 1945م، وهي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

والخطوط السعودية عضوٌ في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم الذي يضم 19 شركة طيران عالمية منذ العام 2012م.

وحازت الخطوط السعودية العديد من الجوائز والتقديرات المرموقة، أحدثها كان حصولها على تصنيف الخمس نجوم على مستوى شركات الطيران العالمية من Airline Passenger Experience Association (APEX)، وعلى تصنيف APEX الماسي لشركات الطيران الأكثر أمانًا صحيًا المدعوم من SIMPLIFLYING.

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