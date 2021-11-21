869 مخالفة لإجراءات كورونا الاحترازية خلال أسبوع.. والرياض تتصدر

الرياض - محمد عبدالله - بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19" (869) مخالفات، وذلك للفترة من 9 / 4 / 1443هـ حتى 15 / 4 / 1443هـ .

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ (241)، ومنطقة مكة المكرمة بـ (235)، ومنطقة المدينة المنورة بـ (185)، تلتها منطقة حائل بـ (114)، ثم منطقة تبوك بـ (38)، والمنطقة الشرقية بـ (30)، ومنطقة عسير بـ (17)، ومنطقة الباحة بـ (4)، ومنطقة جازان بـ (3)، ومنطقة القصيم بـ (2)، فمنطقة الحدود الشمالية بـ (0)، ومنطقة الجوف بـ (0)، ومنطقة نجران بـ (0).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

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