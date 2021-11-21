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869 مخالفة لإجراءات كورونا الاحترازية خلال أسبوع.. والرياض تتصدر

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الرياض - محمد عبدالله - بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس "كوفيد-19" (869) مخالفات، وذلك للفترة من 9 / 4 / 1443هـ  حتى 15 / 4 / 1443هـ .

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ (241)، ومنطقة مكة المكرمة بـ (235)، ومنطقة المدينة المنورة بـ (185)، تلتها منطقة حائل بـ (114)، ثم منطقة تبوك بـ (38)، والمنطقة الشرقية بـ (30)، ومنطقة عسير بـ (17)، ومنطقة الباحة بـ (4)، ومنطقة جازان بـ (3)، ومنطقة القصيم بـ (2)، فمنطقة الحدود الشمالية بـ (0)، ومنطقة الجوف بـ (0)، ومنطقة نجران بـ (0).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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