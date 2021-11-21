التحالف: مقتل أكثر من 40 عنصرًا وتدمير 7 آليات عسكرية في عمليات ضد الحوثيين

الرياض - محمد عبدالله - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، تنفيذ 10 استهدافات ضد الميليشيات الحوثية في مأرب والبيضاء والجوف باليمن خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب «العربية»، أكد التحالف تدمير 7 آليات عسكرية خاصة بميليشيات الحوثي ومقتل أكثر من 40 عنصرًا حوثيًا، مشيرًا إلى أن تم تنفيذ 13 عملية استهداف ضد الحوثيين أيضًا في الساحل الغربي، وذلك لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.

وشدد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن على دعمه عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص "اتفاق استوكهولم".

اقرأ أيضًا

التحالف: مقتل 70 عنصرًا وتدمير 11 آلية عسكرية في عمليات ضد الحوثيين