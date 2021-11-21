«بلاغات العنف الأسري» تحدد 14 سلوكًا تنتهك نظام حماية الطفل

الرياض - محمد عبدالله - يحتفل العالم في 20 نوفمبر من كل عام، بـ"يوم الطفل العالمي"، وذلك بهدف التأكيد على حقوق الأطفال في العيش في بيئة آمنة وصالحة وتجنب استغلالهم في العمل أو السياسة.

ومن هذا المنطلق؛ كشف مركز بلاغات العنف الأسري، عن 14 سلوكًا من أبرز السلوكيات التي تنتهك نظام حماية الطفل، وذلك ضمن حملة "من حقي كطفل"، والتي تأتي بمناسبة اليوم العالمي للطفل.

وتتضمن أبرز السلوكيات التي تنتهك نظام حماية الطفل، والصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/14)، بتاريخ 3-2-1426هـ، ما يلي:

1- إبقاؤه دون سند عائلي.

2- عدم استخراج وثائقه الثبوتية أو حجبها، أو عدم المحافظة عليها.

3- عدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة.

4- التسبب في انقطاعه عن التعليم.

5- وجوده في بيئة قد تعرضه للخطر.

6- سوء معاملة الطفل.

7- التحرش به جنسيًا أو تعريضه للاستغلال الجنسي.

8- استغلاله ماديًا أو في الإجرام أو التسول.

9- استخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته أو تؤدي إلى تحقيره.

10- تعريضه لمشاهد مخلة بالأدب أو إجرامية أو غير مناسبة لسنه.

11- التمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي.

12- التقصير البين المتواصل في تربيته ورعايته.

13- السماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية.

14- كل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية.

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