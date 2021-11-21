اتفاقية تعاون بين شركتي «الراجحي للاستثمار» و«أساس مكين» لإنشاء وحدات سكنية بالرياض

الرياض - محمد عبدالله - وقعت شركة محمد بن عبدالعزيز الراجحي وأولاده الاستثمارية، اتفاقية تطوير عقاري مع شركة أساس مكين للتطوير والاستثمار العقاري، وذلك لتنفيذ وبناء عددٍ من الوحدات السكنية في العاصمة الرياض.

ووقع الاتفاقية من الطرفين، الرئيس التنفيذي لشركة "الراجحي"، محمد السمان، والرئيس التنفيذي لشركة "أساس مكين"، عبد الرحمن بن سعود الهدلق.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الجهود المشتركة بين الجانبين، في ضخ المزيد من المشاريع السكنية التي تلبي رغبات الأسر السعودية، في بيئة سكنية مميزة بأرقى المواصفات والمعايير.

وتهدف الشراكة إلى تطوير مجمعات سكنية نوعية، تتميز باستدامتها وكفاءتها العالية، والتي تتماشى مع رؤية الجانبين وخططهما الاستراتيجية للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتعتبر شركة الراجحي الاستثمارية، من الشركات الرائدة في المملكة، وتدير مجموعة من الشركات والمشاريع المساهمة في تطوير وتعزيز منظومة الاقتصاد بالمملكة، وتوفير وتطوير الفرص الاستثمارية؛ ضمن رؤية تمتاز بالحرص على الخروج بمزيج من المشاريع الناجحة التي تضمن التوازن المالي المستمر والنمو المتزايد في رأس المال بما يحقق الطموحات والآمال.

كما تمتلك شركة "أساس مكين"، خبرة عريضة في تقديم المنتجات العقارية المتنوعة بمواصفات عالمية، حققت ثقة ومصداقية عالمية، أكسبتها سمعة رائدة في هذا المجال من خلال التميز في تقديم حلول سكنية مبتكرة تهدف إلى تحقيق رفاهية المسكن.

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