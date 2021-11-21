فتح باب القبول في الدبلوم والبرامج الصباحية بصناعي حائل

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المعهد الصناعي الثانوي بحائل فتح باب القبول والتسجيل في ‏دبلوم وبرامج المعهد الصباحية للفصل التدريبي الثاني للعام 1443هـ في تخصص دبلوم ميكانيكا السيارات لخريجي الكفاءة المتوسطة ‏ولطلاب أول وثاني ثانوي، وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونية " قبولي "اضغط هنا‏.

وتستمر حتى يوم 25 / 4 / 1443هـ . ‏ويُسهم المعهد في تدريب أبناء الوطن وتأهيلهم ‏لدخول سوق العمل في مجالات وقطاعات العمل الحكومي والخاص في ‏مجال صيانة الحاسب وصيانة المحركات وتشغيل آلات المخارط ‏والفرايز وتشخيص أعطال وصيانة المكيفات وأساسيات ‏الإلكترونيات وشغال النجارة.

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