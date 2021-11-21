فتح باب القبول في الدبلوم والبرامج الصباحية بصناعي حائل

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المعهد الصناعي الثانوي بحائل فتح باب القبول والتسجيل في دبلوم وبرامج المعهد الصباحية للفصل التدريبي الثاني للعام 1443هـ في تخصص دبلوم ميكانيكا السيارات لخريجي الكفاءة المتوسطة ولطلاب أول وثاني ثانوي، وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونية " قبولي "اضغط هنا.
وتستمر حتى يوم 25 / 4 / 1443هـ . ويُسهم المعهد في تدريب أبناء الوطن وتأهيلهم لدخول سوق العمل في مجالات وقطاعات العمل الحكومي والخاص في مجال صيانة الحاسب وصيانة المحركات وتشغيل آلات المخارط والفرايز وتشخيص أعطال وصيانة المكيفات وأساسيات الإلكترونيات وشغال النجارة.
اقرأ أيضًا:
الكلية التقنية بنجران تبدأ القبول لبرنامج الدبلوم الصباحي والمسائي