شاهدها 700 مليون مسلم حول العالم.. لقطات توثق أول بث مباشر لمناسك الحج عبر التلفزيون السعودي

الرياض - محمد عبدالله - شاركت قناة "السعودية"، في احتفالات التلفزيون السعودي بمرور 56 عامًا على إنشائه، والذي يتوافق مع اليوم العالمي للتلفزيون.

ونشرت قناة "السعودية"، مقاطع فيديو توثق أول نقل حي لمناسك الحج عبر شاشة تلفزيون المملكة العربية السعودية، وذلك في عام 1394هـ، الموافق عام 1974م.

ونقل التلفزيون السعودي، تفاصيل مناسك الحج للعالم أجمع عبر شبكات الأقمار الصناعية، ليكون أحد الإنجازات العظيمة التي نال التلفزيون السعودي من خلالها، ثناء وتقدير 700 مليون مسلم حول العالم، بحسب الإحصائيات التي أجريت حول هذا الموضوع.

اقرأ أيضا:

تغريدة من وزير الحج بشأن العم علي اليامي.. ماذا قال؟