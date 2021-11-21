بالرابط.. تعرف على خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

الرياض - محمد عبدالله - حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خطوات التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور، مشيرة إلى الفئات المستحقة، ومواعيد صرف المعاش.

أدخلت وزارة الموارد البشرية تعديلات عدة على نظام الضمان الاجتماعي المطور، ولفتت إلى طريقة التسجيل في النظام من خلال الخطوات التالية:

1-زيارة رابط منصة الضمان الاجتماعي «اضغط هنا»

2-قم بالبدء في التعرف على الشروط والأحكام.

3-ثم أدخل المعلومات المطلوبة للتسجيل.

4-بعد الانتهاء والتأكد من دقة البيانات، يتم إرسال النموذج إلى اللجنة المختصة.

مواعيد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور

فيما دعت وزارة الموارد البشرية المستحقين إلى التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور الذي بدأ في استقبال الطلبات من أمس السبت الموافق 20 نوفمبر 2021م.

وأكَّدت أن المنصتين ستعملان بالتوازي حتى 23 مايو 2022م، وهو التاريخ الذي سيتم فيه إغلاق المنصة الحالية.

كما سيتم خلال تلك الفترة نقل المستحقين بشكل تدريجي بعد مراجعة ودراسة الحالات المستحقة وفق شروط وأحكام النظام المطور.

وأوضحت أنها ستبدأ دراسة الاستحقاق للمتقدمين الجدد فقط في شهر ديسمبر من العام الجاري على أن يتم إيداع أول معاش لهم في شهر يناير من العام القادم.

وأشارت إلى أنَّه يمكن للمستحق تقديم اعتراض على قرار الاستحقاق خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغه بقرار الوزارة، وسيتم النظر في الاعتراضات المقدمة بحسب قواعد واجراءات اللجنة وما يرد إليها من تظلمات.

المستحقون لمعاش الضمان الاجتماعي المطور

وأكدت وزارة الموارد البشرية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن معاش الضمان الاجتماعي المطور يستفيد منه كل مستحق سعودي مقيم إقامة دائمة في المملكة ويستثنى من شرط الجنسية الفئات التالية:

1-زوجة السعودي ومطلقته وأرملته ممن لهم أبناء سعوديين على أن تقيم المرأة وأبناؤها إقامة دائمة في المملكة مع توفر إقامة سارية المفعول.

2-أبناء المطلقة والأرملة السعودية من زوج غير سعودي على أن تكون إقامتهم إقامة دائمة في المملكة مع توفر إقامة سارية المفعول وإثبات زواج المرأة بمستند رسمي.

3-الأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام وأن تكون بطاقة التنقل سارية المفعول.

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