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دولة خليجية تحذر مواطنيها من هبوط درجات الحرارة إلى تحت الصفر... فيديو

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حذرت دولة خليجية مواطنيها من هبوط درجات الحرارة إلى تحت الصفر، مشيرة إلى أنها سجلت أقل درجة حرارة وتدنت إلى سبع درجات مئوية.

وقال الخبير في المركز الوطني السعودي للأرصاد عادل قازنلي، في تصريحات مع قناة "الإخبارية" ، إن حالة الطقس ستكون محملة بهطول الأمطار وزخات البرد، مشيرا إلى انخفاض درجات الحرارة بعودة الرياح الشمالية الباردة.

وأوضح قازنلي، أن "محافظة طريف، وقرية القريات، في منطقة الجوف سجلتا أقل درجة حرارة وتدنت إلى سبع درجات مئوية"، متوقعا أن تقل درجات الحرارة إلى مادون الصفر درجة مئوية.

وختم تصريحاته بالتأكيد على أن تساقط الثلوج يبدأ على جبل اللوز والمرتفعات شمالي المملكة في آخر فصل الشتاء.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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