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رفع إسناد تدريس البنين إلى المعلمات لـ 37 %
أكد وزير التعليم حمد آل الشيخ أن وزارة التعليم تواصل برامجها ومشروعاتها التطويرية للاستثمار الأمثل في مرحلة الطفولة المبكرة؛...
ضبط كمية من الحشيش بمركبة مواطن
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، بأن الجهات الأمنية بمركز الضبط الأمني بالحريضة في محافظة رجال ألمع، ضبطت (17) جراما من مادة...
مزاولة أنشطة الكهرباء دون رخصة مخالفة لأحكام النظام
أكدت هيئة تنظيم المياه والكهرباء أن مزاولة أي من أنشطة الكهرباء دون الحصول على الرخص النظامية اللازمة من الهيئة يُعد مخالفاً...
كانت هذه تفاصيل خبر خلاف يدفع 5 مواطنين لحرق 3 سيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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