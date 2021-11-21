رفع إسناد تدريس البنين إلى المعلمات لـ 37 % أكد وزير التعليم حمد آل الشيخ أن وزارة التعليم تواصل برامجها ومشروعاتها التطويرية للاستثمار الأمثل في مرحلة الطفولة المبكرة؛... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 16 ربيع الثاني 1443 هـ 16 ربيع الثاني 1443 هـ

ضبط كمية من الحشيش بمركبة مواطن صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، بأن الجهات الأمنية بمركز الضبط الأمني بالحريضة في محافظة رجال ألمع، ضبطت (17) جراما من مادة... رجال ألمع: دوت الخليج رجال ألمع: دوت الخليج 16 ربيع الثاني 1443 هـ 16 ربيع الثاني 1443 هـ

مزاولة أنشطة الكهرباء دون رخصة مخالفة لأحكام النظام أكدت هيئة تنظيم المياه والكهرباء أن مزاولة أي من أنشطة الكهرباء دون الحصول على الرخص النظامية اللازمة من الهيئة يُعد مخالفاً... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 16 ربيع الثاني 1443 هـ 16 ربيع الثاني 1443 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر خلاف يدفع 5 مواطنين لحرق 3 سيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.