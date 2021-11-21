شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. التحالف: تدمير 7 آليات للحوثي ومقتل 40 إرهابياً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن عن تنفيذ، (١٠) عمليات استهداف ضد المليشيا الحوثية في مأرب والبيضاء والجوف، خلال الساعات 24 الماضية، و١٣ عملية استهداف أخرى بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.

وأوضح التحالف، أن عمليات الاستهداف شملت تدمير ( ٧) آليات عسكرية، وخسائر بشرية تجاوزت (٤٠) عنصراً إرهابياً لمليشيا الحوثي الإجرامية.

ونوه التحالف أن دعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي، خارج مناطق نصوص اتفاق "استوكهولم".