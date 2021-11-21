بالفيديو.. مسؤولة بوزارة الصحة: الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية يسبب الوفاة

الرياض - محمد عبدالله - حذرت مديرة إدارة الصيدلة السريرية في وزارة الصحة، من الإفراط في استخدام المضادات الحيوية، مؤكدة أن الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية قد يؤدي إلى الوفاة.

وقالت مديرة إدارة الصيدلة السريرية في وزارة الصحة، في تصريحات لبرنامج "اليوم" على فضائية "الإخبارية"، إن هناك اتجاها عالمي من جانب الكثير من الدول لتقنين استخدام المضادات الحيوية.

وحول جهود الوزارة في التوعية بمخاطر الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية، أوضحت أن هناك العديد من البرامج التوعوية أحدها برنامج "الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية"، وهو برنامج شامل به جانب توعوي وآخر لتوفير بروتوكولات ومستلزمات للأطباء.

وتابعت: "الرسائل التي نرغب في إيصالها للمواطنين، هو ضرورة استخدام المضاد الحيوي بوصفة طبية ولمدة محددة، والحرص على استخدامه بالطريقة الصحيحة".

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