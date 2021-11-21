التأمينات توضح خطوات صرف تعويض الدفعة الواحدة للنساء

الرياض - محمد عبدالله - حدَّدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خطوات صرف تعويض الدفعة الواحدة، لافتة إلى المنافع التي تحصل عليها المشتركة في حال عدم تصفية مستحقاتها.

وأكدت التأمينات الاجتماعية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنَّه يحق للمشتركة عند التوقف عن العمل التقدم بطلب صرف تعويض الدفعة الواحدة.

ويمكن للمستفيدة صرف تعويض الدفعة الواحدة عن طريق حسابها في التأمينات أون لاين أو من خلال تطبيق تأميناتي، فبعد الدخول لحسابك يتم اختيار «المعاشات» ثم «الدفعة الواحدة» ثم إكمال البيانات.

رد تعويض الدفعة الواحدة

وبحسب التأمينات الاجتماعية يجوز للمشترك الذي يعود للعمل الخاضع لأحكام النظام بعد تسلمه تعويض الدفعة الواحدة طبقًا لأحكام النظام الجديد أن يطلب رد هذا التعويض مقابل حساب المدة السابقة ضمن مدة اشتراكه، شريطة أن يرد مبلغ التعويض كاملًا دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ عودته إلى العمل.

منافع الاشتراك في التأمينات

وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن تصفية المشتركة لمستحقاتها قبل استحقاق المعاش يحرمها من الاستفادة من منافع نظام التأمينات والتي تتمثل فيما يلي:

1-معاش تقاعدي عند بلوغ سن الستين.

2-الحصول على معاش التقاعد المبكر.

3-صرف معاش عند حدوث عجز غير مهني.

4-صرف معاش لأفراد العائلة في حالة الوفاة.

5-ضم المدد في حال الانتقال إلى العمل الحكومي.

الاشتراك في التأمينات

وكانت التأمينات الاجتماعية قد أكدت أنَّ خطوات إضافة مشترك سعودي في التأمينات أون لاين تتمثل فيما يلي:

1-تسجيل الدخول في حساب صاحب العمل في التأمينات الاجتماعية.

2-الضغط على شاشة إضافة مشترك سعودي.

3-استكمال البيانات الخاصة بالمشترك.

4-الانتقال إلى صفحة بيانات العقد عبر الضغط على زر «توثيق العقد».

5-استكمال البيانات الخاصة بعقد العمل والضغط على «حفظ».

وسيتم إرسال العقد إلى العامل وسيكون لديه ثلاثة خيارات هم: تجاهل العقد وفي هذه الحالة يتم إلغاء العقد بعد مرور 7 أيام، وإذا تم رفض العقد سيتطلب من العامل تحديد أسباب الرفض وإرسالها إلى صاحب العمل، وفي حالة الموافقة على العقد يتم توثيق العقد، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

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