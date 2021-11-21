حساب المواطن يحدد معايير الاستحقاق في البرنامج

الرياض - محمد عبدالله - حدد برنامج حساب المواطن معايير الاستحقاق للحصول على دعم البرنامج، مشيرا إلى آلية الاعتراض على نتائج الأهلية.

وأوضح برنامج حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن معايير الاستحقاق للحصول على دعم البرنامج تتمثل فيما يلي:

1-عدد التابعين وأعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاما، وذلك وفقا لآلية احتساب مقدار الدعم المرافقة للضوابط.

2- مجموع الدخل الشهري وإجمالي مصادر الدخل الأخرى للمتقدم وتابعيه.

كما حدد برنامج حساب المواطن، سببين لإيقاف حساب المستفيد يتضمنان «عدم تصحيح البيانات، أو تقديم اعتراض على الأهلية خلال 90 يومًا».

الاعتراض على الأهلية

وفي سياق ذي صلة، أكد برنامج حساب المواطن أنه في حال كانت حالة الأهلية «غير مؤهل» وتم تجاوز مدة الاعتراض 3 أشهر لا يمكنك اعادة تقديم الطلب في البرنامج مرة أخرى، فقد تم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن.

تعليق التسجيل

وأوضح حساب المواطن أنه تم تعليق التسجيل في البرنامج، وفقًا للتعديلات المقرة على ضوابط دعم البرنامج، علمًا بأن التسجيل كان متاح منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 حتى دفعة 28 من شهر مارس 2020، لمن شملهم الدعم وتمت دراسة أهليتهم. ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.

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