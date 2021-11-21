تعرف على غرامة عدم تجديد رخصة السير من المرور

الرياض - محمد عبدالله - حددت الإدارة العامة للمرور غرامة عدم تجديد رخصة السير، مشيرة إلى شروط وخطوات تجديدها إلكترونيًا عبر أبشر ردًا على استفسارات المستفيدين.

وأوضح المرور السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن عدم تجديد الرخصة في وقتها وبعد انتهاء مهلة الـ٦٠ يومًا يفرض علي الشخص غرامة مالية قدرها (١٠٠) ريال عن كل سنة تطويف.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين على الحساب الرسمي للمرور السعودي: « كم غرامة السنه الوحده للاستمارة المنتهية، وكم التدبيل إذا طوفة أكثر من ٥ سنوات».

خطوات تجديد رخصة السير

وأشار المرور السعودي إلى أنه يمكن تجديد رخصة السير من خلال الخطوات التالية:

- سداد الرسوم.

- سداد المخالفات المرورية إن وجد.

- إجراء الفحص الطبي.

- يمكن أيضًا تجديد الرخصة عن طريق الحساب الخاص للمستفيد في بوابة أبشر.

شروط تجديد رخصة السير

فيما أكدت منصة أبشر، عبر موقعها الرسمي، أن خدمة تجديد رخصة سير تمكن الأفراد من تجديد رخصة سير المركبات التي يملكونها إلكترونيًا وتشمل شروط الخدمة ما يلي:

- وثيقة تأمين سارية على المركبة.

- شهادة الفحص الفني سارية المفعول.

- سداد رسوم التجديد ومخالفة التأخير إن وجدت.

- سداد المخالفات المرورية إن وجدت.

- ألا تقل صلاحية رخصة سير المركبة عن 180 يومًا.

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