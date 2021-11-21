تعرف على آلية احتساب المعاش في نظام الضمان الاجتماعي الجديد

الرياض - محمد عبدالله - حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آلية احتساب المعاش في نظام الضمان الاجتماعي المطور، والذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار وإرساء الوسائل والتدابير اللازمة لتقديم الدعم المناسب للأسر الأشد احتياجًا واستحقاقه، وضمان ما يغطي الاحتياجات الأساسية لكل مستحق.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن معاش الضمان الاجتماعي هو المبلغ الشهري الذي يتم صرفه من الضمان للفرد أو للأسرة.

ألية احتساب معاش الضمان الاجتماعي

وأكدت وزارة الموارد البشرية أن آلية احتساب معاش الضمان الاجتماعي تبدأ بتحديد المعاش للمستقل والأسرة عن طريق جمع قيمة الدخل المكتسب لجميع أفراد الأسرة «الدخل الشهري».

من ثم خصم 50% من قيمة الدخل الشهري وإضافة ذلك إلى مجموع الدخل غير المكتسب من دعوم حكومية باستثناء دعم البرامج المساندة والأشخاص ذوي الإعاقة، وفقا لنظام الضمان الاجتماعي الجديد.

وبعد ذلك يقارن مجموع الدخل المحتسب بالحد الأدنى المحتسب للمعاش وفقا للاستحقاق الشهري المعتمد لعدد أفراد الأسرة وهو 1100 ريال لعائل الأسرة و550 ريال لكل فرد في الأسرة.

وكانت وزارة الموارد البشرية أوضحت أنها ستبدأ دراسة الاستحقاق للمتقدمين الجدد فقط في شهر ديسمبر من العام الجاري على أن يتم إيداع أول معاش لهم في شهر يناير من العام القادم.

وأشارت إلى أنه يمكن للمستحق تقديم اعتراض على قرار الاستحقاق خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغه بقرار الوزارة، وسيتم النظر في الاعتراضات المقدمة بحسب قواعد وإجراءات اللجنة وما يرد إليها من تظلمات.

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