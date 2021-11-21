وزير الصحة يفتتح مؤتمر الصحة الرقمية HIMSS

الرياض - محمد عبدالله - يفتتح وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي فهد بن عبدالرحمن الجلاجل الآن، فعاليات مؤتمر ومعرض الصحة الرقمية الدولي 2021 (HIMSS) في نسخته الثالثة تحت شعار "ما بعد كوفيد-19".

ويعقد المؤتمر بتنظيم من المجلس الصحي ممثلاً بالمركز الوطني للمعلومات الصحية بالتعاون مع منظمة جمعية أنظمة المعلومات والإدارة للرعاية الصحية الأمريكية (HIMSS)، والشراكة مع وزارة الصحة والهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وأوضح المركز الوطني للمعلومات الصحية عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أن مؤتمر الصحة الرقمية ينطلق على الرابط المباشر اضغط هنا.

ويناقش المؤتمر المستجدات الراهنة والرؤى والأفكار حول الخطط المستقبلية والحلول المحتملة في مجال الرعاية الصحية على المستويين الإقليمي والدولي، وتبادل المعرفة والتجارب والخبرات في جلسات متنوعة وحوارات عالمية عن تحديات النظام الصحي والحلول المتاحة لتطويره، وتسخير الصحة الرقمية لبناء استجابات فعالة للأوبئة المستقبلية.

ويحظى المؤتمر بمشاركة خبراء ومتخصصين في قطاع الرعاية الصحية الرقمية من داخل وخارج المملكة، ويتخلله العديد من المحاضرات وورش العمل القصيرة "عن بُعد"، يقدمها متخصصون من المملكة وخارجها في مجال تقنية المعلومات والرعاية الصحية، وبإمكان المسجلين الحصول على عضوية مجانية لدى منظمة جمعية أنظمة المعلومات والإدارة للرعاية الصحية الأمريكية (HIMSS)، لمدة عام كامل، كما سيحصل المشاركون على 15 ساعة طبية تعليمية معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

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