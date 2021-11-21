بالفيديو.. فريق طبي سعودي يجري عملية قسطرة قلبية في بث مباشر

الرياض - محمد عبدالله - نجح فريق طبي سعودي من مركز الملك فيصل لأمراض وجراحة القلب بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بجدة، في إجراء عملية قسطرة قلبية ونقلها على الهواء مباشرة، لمؤتمر قسطرة القلب الخليجية لآخر مستجدات أمراض القلب في القسطرة التداخلية.

وفي مداخلة مع قناة الإخبارية، قال رئيس الفريق الطبي الدكتور وائل القشقري، استشاري قسطرة القلب التداخلية والشكلية والوراثية، إن اختيار مركز الملك فيصل كممثل للسعودية؛ يرجع إلى تميز المركز في زراعة الصمامات في معالجة أمراض القلب عن طريق القسطرة، وما يتمتع به من خبرة كبيرة في هذا المجال.

وأضاف أن مشاركة المركز في مثل هذه المؤتمرات يبعث برسالتين مهمتين للجمتمع الدولي ولمجتمع المملكة العربية السعودية، الرسالة الأولى تنقل مدى تطور التقنيات الموجودة في المملكة والكفاءة العالية والتطور الكبير الملموس في هذا المجال والذي شاهده كل من بالمؤتمر وأشادوا به، واما الرسالة الثانية فهي للسعوديين بأن هذا التقدم الحاصل في هذه العمليات هو في خدمتهم ولعلاجهم وأن كل التقنيات اللازمة متوافرة بالبلد ما يبعث برسالة طمأنينة لكل المواطنين.

وحول العملية الجراحية، أوضح أنه تم زراعة صمام أورطي لمريض سبعيني عن طريق القسطرة بدون تدخل جراحي باستخدام أحدث التقنيات وأدقها، وتكللت بالنجاح.

وأكد أن المميز في هذه العملية هو استخدام تقنيات حديثة بدأت فكرتها في عام 2019، وذلك للخروج بأفضل النتائج في زراعة الصمام بدون مضاعفات.

ويعد المؤتمر من أضخم المؤتمرات الطبية المرئية التي تنظمه جمعية قسطرة القلب التداخلية الخليجية على مستوى الشرق الأوسط من حيث عدد المشاركين والمتحدثين، وتم اختيار المركز من قبل الجمعية كممثل للمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والإمارات.

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