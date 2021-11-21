إضافة رؤساء هيئات ورفع مستوى الأعضاء.. قرارات جديدة بـ «المجلس الصحي»

الرياض - محمد عبدالله - وافقت الجهات العليا على تشكيل «المجلس الصحي السعودي» برئاسة وزير الصحة، على أن يتم رفع مستوى الأعضاء وإضافة رؤساء هيئات ووزارات لها علاقة بالشأن الصحي.

ويشمل المجلس بعد التنظيم الجديد: 16 عضوًا، بهدف الارتقاء بأدواره على صعيد إعداد إستراتيجية الرعاية الصحية ووضع التنظيم الملائم لتشغيل المستشفيات وفق أسس الإدارة الاقتصادية ومعايير الأداء والجودة النوعية.

ويعمل على تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية والاستعمال الأمثل لها ودراسة مستوى الخدمات الصحية وتقويمها وتحديد متطلبات القطاع واتّخاذ التوصيات اللازمة بشأن توزيع الخدمات.