هل يتم مضاعفة الغرامة عند التأخر في سداد المخالفات؟.. المرور يجيب

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت الإدارة العامة للمرور مدى إمكانية مضاعفة المخالفات المرورية عند التأخر في سدادها، مشيرة إلى آليتي الاستعلام والاعتراض عليها.

وأكد المرور السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن تطبيق الحد الأعلى للمخالفات في النظام الجديد لا يتم إلا عن طريق هيئات الفصل المرورية وبموجب مسببات للتغليظ.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين على الحساب الرسمي للمرور :« هل يتم مضاعفة المخالفات بعد مرور شهرين من عدم التسديد؟».

الاستعلام عن المخالفات المرورية

وفي سياق ذي صلة، أوضح المرور السعودي أن الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر أبشر يكون من خلال التسجيل على موقع وزارة الداخلية، ثم اختيار خانة الاستعلام عن المخالفات المرورية، ثم ستظهر شاشة عليها اختيار أبشر.

وأضاف المرور السعودي: اضغط على خانة الاستعلام عن مخالفات رخصة القيادة، وستظهر شاشة أخرى تحتوي على بعض البيانات المطلوب إدخالها، وهي تاريخ الميلاد ورقم الهوية الوطنية والرقم المرئي، وستظهر المخالفات.

الاستعلام الشامل عن المخالفات المرورية

فيما أوضحت منصة أبشر طريقة الاستعلام الشامل عن المخالفات المرورية والتي تمكن الأشخاص من الاستعلام عن تفاصيل المخالفة المرورية المسجلة عليهم أو على أحد أفراد الأسرة.

الاعتراض على المخالفات المرورية

وأوضح المرور السعودي أن طريقة الاعتراض على المخالفات المرورية تتمثل في الدخول لحساب المستخدم في أبشر أولًا، ثم اختيار «خدماتي»، ثم «المرور»، وبعدها اختيار «الاعتراض على المخالفات المرورية».

ووفقًا للحساب الرسمي للمرور السعودي، فإنه يمكن الاعتراض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيل المخالفة، ويمكن الاعتراض على المخالفات المرورية المسجلة من قبل نظام ساهر فقط.

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