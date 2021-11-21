الفيصل يستقبل وزير الشؤون الدينية الإندونيسي

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، وزير الشؤون الدينية في جمهورية إندونيسيا ياقوت خليل قماس

ونقل الوزير قماس شكر وتقدير الحكومة الإندونيسية للمملكة العربية السعودية نظير ماتقدمه من خدمات لضيوف الرحمن الأمر الذي أسهم في إنجاح موسمي الحج والعمرة، كذلك دورها في خدمة الإسلام والمسلمين منوهًا بدورها الكبير في محاربة الفساد ونشر الوسطية والاعتدال والتسامح والوئام

وأكد الأمير خالد الفيصل أن ماتقوم به المملكة لخدمة ضيوف الرحمن يأتي من منطلق واجبها الديني، لاسيما وقد شرفها الله بخدمة الحجاج والمعتمرين، والعمل على تسخير كافة الإمكانات وتهيئة السبل لهم أثناء رحلتهم الإيمانية.