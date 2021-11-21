ونقل الوزير قماس شكر وتقدير الحكومة الإندونيسية للمملكة العربية السعودية نظير ماتقدمه من خدمات لضيوف الرحمن الأمر الذي أسهم في إنجاح موسمي الحج والعمرة، كذلك دورها في خدمة الإسلام والمسلمين منوهًا بدورها الكبير في محاربة الفساد ونشر الوسطية والاعتدال والتسامح والوئام
وأكد الأمير خالد الفيصل أن ماتقوم به المملكة لخدمة ضيوف الرحمن يأتي من منطلق واجبها الديني، لاسيما وقد شرفها الله بخدمة الحجاج والمعتمرين، والعمل على تسخير كافة الإمكانات وتهيئة السبل لهم أثناء رحلتهم الإيمانية.
كانت هذه تفاصيل خبر الفيصل يستقبل وزير الشؤون الدينية الإندونيسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.