أمير منطقة مكة يرأس اجتماع البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية

وناقش الاجتماع أعمال البرنامج في المنطقة وأهدافه الرامية لإحداث تنمية مجتمعية عند تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى ووضع السياسات والمعايير الخاصة في ذلك، إضافة إلى تقييم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وغيرها والمتعلقة بالشأن التنموي، كذلك إعادة توطين السكان ودعمهم وفق خطط وبرامج تنفيذية تستند إلى دراسات ميدانية يشارك فيها مراكز البحوث وبيوت الخبرة.
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