- 1/11
- 2/11
- 3/11
- 4/11
- 5/11
- 6/11
- 7/11
- 8/11
- 9/11
- 10/11
- 11/11
تنفيذ حكم القصاص بمواطن قتل آخر في أبها
أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة أبها بمنطقة عسير،حيث أقدم خالد بن أحمد بن محمد...
الفيصل يستقبل وزير الشؤون الدينية الإندونيسي
استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، وزير الشؤون الدينية في جمهورية...
أمير منطقة مكة يرأس اجتماع البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية
رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، اجتماعاً بحضور صاحب السمو الأمير...
فتح باب القبول بكلية التقنية في نجران
بدأت الكلية التقنية بنجران اليوم، استقبال طلبات القبول في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي...
فتح باب القبول بتقني عرعر
أعلنت كلية التقنية للبنين بمدينة عرعر، عن فتح باب القبول والتسجيل لدرجة الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الثاني للعام الجاري،...
مزاولة أنشطة الكهرباء دون رخصة مخالفة لأحكام النظام
أكدت هيئة تنظيم المياه والكهرباء أن مزاولة أي من أنشطة الكهرباء دون الحصول على الرخص النظامية اللازمة من الهيئة يُعد مخالفاً...
الدمام تتصدر شكاوى العمال لحقوق الإنسان
تصدرت المطالبات بالحقوق المالية القضايا العمالية بجمعية حقوق الإنسان في 2020، وبلغ إجمالي الشكاوى 74، إذ سجل فرع منطقة الدمام 27 شكوى،...
إيقاف بدلات متعاقدي الصحة غير المصنفين
تعتزم وزارة الصحة إيقاف بدلات المتعاقدين غير السعوديين ممن لم يحصلوا على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اعتبارا من راتب...
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط كمية من الحشيش بمركبة مواطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.