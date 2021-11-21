ضبط كمية من الحشيش بمركبة مواطن

تنفيذ حكم القصاص بمواطن قتل آخر في أبها أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة أبها بمنطقة عسير،حيث أقدم خالد بن أحمد بن محمد... أبها :دوت الخليج أبها :دوت الخليج 16 ربيع الثاني 1443 هـ 16 ربيع الثاني 1443 هـ

الفيصل يستقبل وزير الشؤون الدينية الإندونيسي استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، وزير الشؤون الدينية في جمهورية... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 16 ربيع الثاني 1443 هـ 16 ربيع الثاني 1443 هـ

أمير منطقة مكة يرأس اجتماع البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، اجتماعاً بحضور صاحب السمو الأمير... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 16 ربيع الثاني 1443 هـ 16 ربيع الثاني 1443 هـ

فتح باب القبول بكلية التقنية في نجران بدأت الكلية التقنية بنجران اليوم، استقبال طلبات القبول في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي... نجران دوت الخليج نجران دوت الخليج 16 ربيع الثاني 1443 هـ 16 ربيع الثاني 1443 هـ

فتح باب القبول بتقني عرعر أعلنت كلية التقنية للبنين بمدينة عرعر، عن فتح باب القبول والتسجيل لدرجة الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الثاني للعام الجاري،... عرعر :دوت الخليج عرعر :دوت الخليج 16 ربيع الثاني 1443 هـ 16 ربيع الثاني 1443 هـ

مزاولة أنشطة الكهرباء دون رخصة مخالفة لأحكام النظام أكدت هيئة تنظيم المياه والكهرباء أن مزاولة أي من أنشطة الكهرباء دون الحصول على الرخص النظامية اللازمة من الهيئة يُعد مخالفاً... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 16 ربيع الثاني 1443 هـ 16 ربيع الثاني 1443 هـ

الدمام تتصدر شكاوى العمال لحقوق الإنسان تصدرت المطالبات بالحقوق المالية القضايا العمالية بجمعية حقوق الإنسان في 2020، وبلغ إجمالي الشكاوى 74، إذ سجل فرع منطقة الدمام 27 شكوى،... جدة: نجلاء الحربي جدة: نجلاء الحربي 16 ربيع الثاني 1443 هـ 16 ربيع الثاني 1443 هـ

إيقاف بدلات متعاقدي الصحة غير المصنفين تعتزم وزارة الصحة إيقاف بدلات المتعاقدين غير السعوديين ممن لم يحصلوا على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اعتبارا من راتب... الرياض: سليمان العنزي الرياض: سليمان العنزي 16 ربيع الثاني 1443 هـ 16 ربيع الثاني 1443 هـ

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