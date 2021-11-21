اخبار السعوديه

ضبط كمية من الحشيش بمركبة مواطن

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تنفيذ حكم القصاص بمواطن قتل آخر في أبها

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة أبها بمنطقة عسير،حيث أقدم خالد بن أحمد بن محمد...

1a244113bf.jpgأبها :دوت الخليج
4ab47eaa21.jpg16 ربيع الثاني 1443 هـ

الفيصل يستقبل وزير الشؤون الدينية الإندونيسي

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، وزير الشؤون الدينية في جمهورية...

icon-byline.pngجدة :دوت الخليج
icon-clock.png16 ربيع الثاني 1443 هـ

أمير منطقة مكة يرأس اجتماع البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، اجتماعاً بحضور صاحب السمو الأمير...

icon-byline.pngجدة :دوت الخليج
icon-clock.png16 ربيع الثاني 1443 هـ

فتح باب القبول بكلية التقنية في نجران

بدأت الكلية التقنية بنجران اليوم، استقبال طلبات القبول في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي...

icon-byline.pngنجران دوت الخليج
icon-clock.png16 ربيع الثاني 1443 هـ

فتح باب القبول بتقني عرعر

أعلنت كلية التقنية للبنين بمدينة عرعر، عن فتح باب القبول والتسجيل لدرجة الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الثاني للعام الجاري،...

icon-byline.pngعرعر :دوت الخليج
icon-clock.png16 ربيع الثاني 1443 هـ

مزاولة أنشطة الكهرباء دون رخصة مخالفة لأحكام النظام

أكدت هيئة تنظيم المياه والكهرباء أن مزاولة أي من أنشطة الكهرباء دون الحصول على الرخص النظامية اللازمة من الهيئة يُعد مخالفاً...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png16 ربيع الثاني 1443 هـ

الدمام تتصدر شكاوى العمال لحقوق الإنسان

تصدرت المطالبات بالحقوق المالية القضايا العمالية بجمعية حقوق الإنسان في 2020، وبلغ إجمالي الشكاوى 74، إذ سجل فرع منطقة الدمام 27 شكوى،...

icon-byline.pngجدة: نجلاء الحربي
icon-clock.png16 ربيع الثاني 1443 هـ

إيقاف بدلات متعاقدي الصحة غير المصنفين

تعتزم وزارة الصحة إيقاف بدلات المتعاقدين غير السعوديين ممن لم يحصلوا على تصنيف الهيئة للتخصصات الصحية، اعتبارا من راتب...

icon-byline.pngالرياض: سليمان العنزي
icon-clock.png16 ربيع الثاني 1443 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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