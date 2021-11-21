فتح باب القبول بتقني عرعر

وأوضحت الكلية أن التخصصات المتاحة في الكلية، تتمثل في قسم التقنية الإدارية محاسبة وإدارة مكتبية، وقسم تقنية الحاسب شبكات ودعم فني، وقسم تقنية السيارات، وقسم تقنية الإلكترونيات صناعية وتحكم، مشيرة إلى أن القبول سيكون موحدًا لجميع المتقدمين على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بوابة القبول الموحد ( قبولي ), لافتة أن المقبولين سيتلقون ترشيحهم للقبول عبر رسائل نصية SMS.
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