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فتح باب القبول بتقني عرعر

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أعلنت كلية التقنية للبنين بمدينة عرعر، عن فتح باب القبول والتسجيل لدرجة الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الثاني للعام الجاري، اعتباراً من اليوم وحتى تاريخ 25 / 4 / 1443هـ للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والمعاهد الصناعية الثانوية والمعاهد العلمية.

وأوضحت الكلية أن التخصصات المتاحة في الكلية، تتمثل في قسم التقنية الإدارية محاسبة وإدارة مكتبية، وقسم تقنية الحاسب شبكات ودعم فني، وقسم تقنية السيارات، وقسم تقنية الإلكترونيات صناعية وتحكم، مشيرة إلى أن القبول سيكون موحدًا لجميع المتقدمين على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بوابة القبول الموحد ( قبولي ), لافتة أن المقبولين سيتلقون ترشيحهم للقبول عبر رسائل نصية SMS.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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