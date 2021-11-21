شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 3 طن من المواد الغذائية بالعاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية لحوماً وأسماكاً وخضروات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال الحملة الرقابية التى نفذتها البلدية على الباعة الجائلين و المباسط المخالفة في حي النكاسة العشوائي بمساندة الجهات الأمنية و مشاركة الإدارة العامة للنظافة‬.

وأسفرت الحملة عن مصادرة ٣ أطنان من اللحوم والأسماك والخضروات المتنوعة، وإزالة ٢٠ مبسطاً عشوائياً مخالفاً، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

من جهةٍ أخرى واصلت بلدية العتيبية الفرعية - ممثلةً في قسم الأسواق التجارية - حملاتها اليومية لمكافحة الباعة الجائلين بنطاق البلدية، حيث جرى مصادرة 1609 كجم من الفواكة والخضروات وتسليمها بعد التأكد من سلامتها لجمعية إكرام لحفظ الطعام وإتلاف المصادرات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأزالت بلدية الشوقية الفرعية 28 لوحة إعلانية مخالفة مشوهة للمنظر العام في نطاق البلدية الإشرافي، وذلك ضمن جهودها لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة.

وأكَّدت الأمانة أنها تعمل جاهدة لمعالجة التشوه البصري وتسعى لتعزيز الوعي والسلوك الحضاري وحماية المرافق العامة، داعية الجميع بضرورة التعاون بالإبلاغ عن المخالفات أو الملاحظات عبر الرقم الموحد 940 أو من خلال مواقع التواصل الرسمية.