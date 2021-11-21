شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 13 منشأة وتحرير640 مخالفة للاحترازات بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي 8678 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على الأسواق والمراكز التجارية، أسفرت عن إغلاق 13 منشأة، وتحرير640 مخالفة، لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفايروس "كورونا " وتطبيق" توكلنا "، أو التقيد بالاشتراطات البلدية والصحية، والتعليمات.

وتلقت الأمانة عبر مركز (940)، 3574 بلاغاً حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا، ومخالفات البلدية.