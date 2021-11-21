شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل ربط الجواز الصحي بين المملكة والبحرين بجسر الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الحكومية، مذكرة تفاهم بشأن تفعيل الجواز الصحي للتحقق من مطابقة المسافرين من المواطنين والمقيمين في المملكة والبحرين، عبر جسر الملك فهد، للإجراءات والاشتراطات الصحية المعمول بها في البلدين للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث يأتي ذلك دعماً للجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19).

وقّع مذكرة التفاهم، محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بالبحرين والدكتور عبد الله بن شرف الغامدي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، بحضور السفير الشيخ حمود بن عبد الله آل خليفة وعددٍ من المسئولين في الجانبين وذلك في المقر الرئيسي للهيئة السعودية في الرياض.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى ضمان تطبيق الإجراءات الوقائية والرقابية التي اتّخذها البلدان الشقيقان في إطار مكافحة فيروس كورونا لتسهيل حركة التنقل عبر جسر الملك فهد، والاستفادة من التكامل التقني بين تطبيقيّ "مجتمع واعي" في مملكة البحرين و"توكلنا" في المملكة العربية السعودية من خلال ربط بيانات الجواز الصحي مع أنظمة الجوازات في البلدين لتحديد قابلية دخول المسافر بناءً على الاشتراطات الصحية الخاصة بفيروس كورونا.

وأكدت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي أن عملية الربط ستسهم في توفير قاعدة من البيانات الدقيقة والشاملة حول جميع المسافرين، بما يسهم في سرعة إتمام إجراءات السفر وتوفير الوقت والجهد للمسافرين، وتمكين الكوادر العاملة بجسر الملك فهد من التأكد الفوري من جميع البيانات الشخصية والصحية للمسافرين بالإضافة إلى تعزيز مستوى الحماية والسرية لكافة البيانات.