شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية أمير الشرقية.. إطلاق الملتقى السنوي الوقفي الأول بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ، أمير المنطقة الشرقية ، الرئيس الفخري لجمعية الأوقاف الصحية - وقف - صباح اليوم افتتاح الملتقى السنوي الوقفي الأول في غرفة الشرقية بالدمام تحت عنوان المنتجات الوقفية الصحية وعلاقتها بالأنظمة . وقد حضره نائب محافظ الهيئة العامة للأوقاف الأستاذ عبدالرحمن الناصر ، ورئيس لجنة الأوقاف بغرفة الشرقية الدكتور عايض القحطاني وبعض المسؤولين من القطاع الحكومي والخاص ونخبه من المختصين والمستشارين من ذوي العلاقة في قطاع العمل غير الربحي .

واطلع أمير المنطقة الشرقية على المعرض المصاحب لفعاليات الملتقى. بعدها وقعت جمعية الأوقاف الصحية 4 اتفاقيات تنموية تضمنت شركة الراجحي المالية لتأسيس صندوق وقفي صحي بقيمة 500.000.00 مليون ريال سعودي والمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية بهدف العمل على تطوير الإطار التنظيمي بما يخدم الأوقاف الصحية وزيادة الخدمات الصحية المقدمة من خلال الأوقاف الصحية واتفاقية شركة رؤى للخدمات الطبية من أجل التعاون في تأسيس وقف صحي يٌعنى بالرعاية الصحية المنزلية ومؤسسة أثيل الوقفية للتعاون في مجال توثيق وحوكمة الأوقاف الصحية .